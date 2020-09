Rainha Elizabeth II anula condecoração de Harvey Weinstein

A rainha Elizabeth II anulou a condecoração do ex-produtor americano Harvey Weinstein, que havia sido concedida a ele antes do escândalo das acusações de abuso sexual que o levaram à prisão, informou um comunicado oficial nesta sexta-feira, 18. Weinstein cumpre pena de 23 anos por estupro. Em 2004, ele foi nomeado Comandante Honorário da Divisão Civil da Ordem do Império Britânico, por sua contribuição para a indústria cinematográfica britânica.

Essa condecoração "fica anulada para todos os efeitos e o seu nome será apagado do registo da referida Ordem", explicou o The Gazette, o diário oficial do Estado britânico. As condecorações reais são outorgadas pelo Palácio de Buckingham, que por sua vez pode revogá-las se julgar necessário.