Quadro ‘Washington Crossing the Delaware’ será leiloado em maio

O famoso quadro Washington Crossing the Delaware, que ficou pendurado na Casa Branca entre os anos 1970 e 2014, será leiloado em maio, com estimativa de arrecadar cerca de US$ 20 milhões.

Leia Também Quadro de Pissarro confiscado pelos nazistas vai a leilão em Nova York

A pintura a óleo de 1851 é uma das três versões pintadas por Emanuel Leutze do homem que seria o primeiro presidente dos EUA liderando tropas durante um momento-chave da revolução americana. Apenas duas sobrevivem.

A primeira versão foi destruída durante um ataque aéreo da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, disse a especialista em arte norte-americana Paige Kestenman, da Christie’s de Nova York.

“A segunda é o trabalho monumental que é a peça central da Ala Americana do Metropolitan Museum of Art, e a terceira é este trabalho aqui”, afirmou Kestenman.

Imigrante

A versão no Met de Nova York mede 3,78 m x 6,48 m. A pintura que estará à venda em 12 de maio é menor - cerca de 0,9 m por 1,83 m. Ficou pendurada por décadas na Casa Branca, principalmente na sala de recepção da Ala Oeste. A obra retrata George Washington liderando soldados pelo rio Delaware para surpreender a infantaria escondida do outro lado na noite de Natal de 1776, disse Kestenman.

“Imigrante americano nascido na Alemanha, Leutze também era um abolicionista convicto e, em Washington Crossing the Delaware, ele incluiu deliberadamente uma variedade de figuras que compõem o caldeirão que formou a nação americana”, afirmou Kestenman.