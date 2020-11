Quadro pintado por Winston Churchill de seu uísque favorito vai a leilão

Um quadro pintado pelo falecido primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que representa uma garrafa de seu uísque favorito, será leiloado pela Sotheby's - anunciou uma porta-voz dessa casa de leilões britânica, nesta segunda-feira (9).

A natureza-morta, que retrata uma garrafa de Johnnie Walker Black Label, uma garrafa de brandy, uma jarra e dois copos, simboliza o amor de Churchill por esta bebida, afirmou a Sotheby's.

Leia Também Exposição reúne dois gênios da arte concreta

A partir desta terça, 10, os interessados podem fazer lances on-line por esta obra estimada em até £ 250 mil (US$ 329 mil).

Churchill, que gostava de pintar, fez este quadro em sua casa de Chartwell na década de 1930.

O primeiro-ministro conservador do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial deu o quadro de presente para o empresário americano William Averell Harriman, enviado especial dos Estados Unidos na Europa na década de 1940.

Harriman foi fotografado com Churchill e Josef Stálin em 1942, em Moscou.

Não se sabe se o líder britânico, que costumava dar seus quadros para seus amigos, estava a par do romance de sua nora Pamela, casada com seu filho Randolph, com Harriman, lembra o jornal The Times desta segunda-feira.

Harriman e Pamela acabaram se casando em 1971, e o quadro foi vendido para colecionadores americanos após a morte de Pamela, em 1997.

Em 2014, a Sotheby's vendeu outro quadro de Winston Churchill, The Goldfish Pool at Chartwell, pela quantia recorde de £ 1,8 milhão.