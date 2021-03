Quadro de Van Gogh, nunca exibido em público, é leiloado por R$ 93 milhões 

Uma das poucas telas de Van Gogh ainda em mãos privadas e pertencente ao seu período parisiense foi vendida nesta quinta-feira, 25, por 13 milhões de euros (R$ 93 milhões) durante um leilão de obras impressionistas e modernistas em Paris, anunciou a casa Sotheby's.

Cena de Rua em Montmartre foi pintada por Van Gogh em 1887, durante sua curta estada em Paris. Vendida virtualmente na capital francesa, tinha um preço estimado entre 5 e 8 milhões de euros (5,9 e 9,4 milhões de dólares), e o preço final é um recorde na França.

A tela mostra um casal caminhando e duas crianças brincando, tendo ao fundo o Moulin à Poivre, um emblemático moinho de vento transformado em salão de dança na época.

É a primeira vez que a obra, que permite perceber a virada de Van Gogh para o impressionismo ao reforçar o caráter das cores, é mostrada em público desde que foi adquirida há um século por uma família francesa, cuja identidade permaneceu oculta.

Até recentemente, a pintura só era conhecida por meio de fotografias em preto e branco contidas em catálogos.

"A venda desta magnífica tela em ambiente virtual faz parte destes momentos mágicos que podem ser vividos numa casa de leilões", afirmaram em comunicado responsáveis pela venda da Sotheby's, que organizou este leilão de obras impressionistas e modernas.

"É um testemunho sobre (o bairro parisiense) Montmartre no final do século 19", ressaltou Aurélie Vandevoorde, comissária de vendas.

"Os parisienses iam lá para passear e divertir-se (...) mas Van Gogh foi mais sensível ao caráter bucólico do lugar do que à representação dos cabarés", acrescentou.

A última tela do artista holandês em leilão, Laboureur dans un Champ (1889), arrecadou US$ 81 milhões em 2017, em Nova York.

Pablo Picasso

A Sotheby's organizou nesta quinta-feira uma venda dupla em Paris e Londres, onde foi leiloado um retrato de Picasso da fotógrafa Dora Maar, de 1941.

A obra, na qual o artista espanhol representa sua amante sentada em uma poltrona, foi comprada por um colecionador asiático por 9,39 milhões de libras esterlinas (12,8 milhões de dólares), cujo valor havia sido estimado entre 6,5 e 8,5 milhões de libras.

No total, o leilão de Paris movimentou lotes no valor de 36,9 milhões de euros (US$ 43,5 milhões) e o leilão de Londres arrecadou 97,4 milhões de libras (US$ 133,5 milhões), segundo a Sotheby's.