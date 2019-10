Quadro de Salvador Dalí é roubado em galeria nos EUA; veja vídeo

Um homem entrou na galeria Dennis Rae, em São Francisco, no EUA e roubou a gravura Giraffe Burning (Girafa em Chamas), de Salvador Dalí, avaliada em US$ 20.000, no domingo, 6.

A obra de estilo surrealista foi pintada à mão e faz parte de uma edição limitada da década de 1960. Após roubar a obra, o homem saiu com o quadro nas mãos.

O diretor da galeria, Rasjad Hopkins, disse que estava trabalhando sozinho e a peça estava em exibição em um cavalete em frente à janela. "Ele entrou e saiu em um instante. Fez isso em menos de um minuto."

A galeria tem uma câmera de vídeo, mas não estava ligada. No entanto, em fotos de vigilância de outra loja, é posssível ver o homem andando pela Geary Street com a obra de arte em uma mão, relato o Televisão KGO-TV.

A gravur estaria presa por um cadeado, mas o Ladrão poderia ter cortado, disse Hopkins a KGO-TV. "Acho que foi um roubo oportunista'', disse Hopkins. "A obra fazia parte de um grupo de cerca de 30 peças em exposição para a exposição Dalí que a galeria faz. É relativamente raro", disse Hopkins. "Eu diria que é uma das peças mais desejáveis ​​desse período. " A obra é conhecida e também está numerada, explicou. "Isso dificulta a venda on-line', disse Angela Kellett, outra diretora da galeria, para KGO-TV.