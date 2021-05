Quadro de Picasso é vendido por US$ 103 milhões em Nova York

A obra Mulher Sentada Junto a uma Janela, de Pablo Picasso, foi comprada na quinta-feira, 13, por US$ 103,4 milhões na casa de leilões Christie's, em Nova York, informou a empresa. O quadro, concluído em 1932, foi vendido por US$ 90 milhões, que subiram para US$ 103,4 milhões com a adição de taxas e comissões, após 19 minutos de leilão, segundo a Christie's.

A obra, que representa a amante e musa de Picasso, Marie-Thérèse Walter, quase dobrou o valor da estimativa inicial divulgada pela Christie's, de US$ 55 milhões. A venda confirma a vitalidade do mercado de arte, que não sofreu os efeitos da pandemia, mas também o status especial de Pablo Picasso (1881-1973).

O bom resultado geral do leilão de quinta-feira, que atingiu US$ 481 milhões, "sinaliza uma verdadeira volta à normalidade", disse Bonnie Brennan, presidente da Christie's America, em uma entrevista coletiva virtual. "O mercado de arte está realmente de volta aos trilhos."

A mesma pintura foi comprada há apenas oito anos por seu atual proprietário em um leilão de Londres por US$ 44,8 milhões, menos da metade do preço oferecido nesta Quinta-feira. Cinco obras do pintor espanhol já ultrapassaram o patamar simbólico dos US$ 100 milhões.

"É apenas um artista, mas também são sete artistas ao mesmo tempo", disse Giovanna Bertazzoni, vice-presidente do departamento de obras dos séculos 20 e 21, após a venda, em referência aos diferentes períodos do artista e à evolução de seu estilo.

Antes mesmo desta venda, o artista espanhol já estava à frente deste seleto grupo, com quatro pinturas, entre as quais Les femmes d'Alger, que detém o recorde para um Picasso de US$ 179,4 milhões, em maio de 2015.

É a primeira vez em dois anos que uma obra ultrapassa US$ 100 milhões, após uma cópia da série Meules de Claude Monet arrecadou US$ 110,7 milhões na Sotheby's em Nova York.

Na terça-feira, a tela In This Case do pintor americano Jean-Michel Basquiat foi vendida por US$ 93,1 milhões na Christie's durante a primeira das grandes vendas da primavera no hemisfério norte (outono no Brasil).

O ano de 1932 é frequentemente considerado o mais prolífico de Picasso. Várias exposições importantes foram dedicadas à produção do artista espanhol naquele ano.