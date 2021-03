Pritkzer, o Nobel de arquitetura, premia a dupla francesa Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal

O Pritzker, o mais prestigioso prêmio de arquitetura do mundo, foi outorgado nesta terça-feira, 16, à dupla francesa formada por Jean-Philippe Vassal, 67, e Anne Lacaton, 65, criadores de espaços generosos com orçamentos modestos e técnicas sustentáveis.

“As esperanças e sonhos modernistas de melhorar a vida de tantas pessoas são revitalizados na sua obra, que responde às urgências climáticas e ecológicas do nosso tempo, bem como às urgências sociais, especialmente no âmbito da habitação urbana”, afirmou o júri do Pritzker.

Leia Também Bienal de Veneza: Lina Bo Bardi receberá Leão de Ouro pelo conjunto da obra

O Prêmio Pritzker paga US$ 100 mil aos arquitetos vencedores.