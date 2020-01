Prévia da Bienal começa em fevereiro com parceiros

A 34ª edição da Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mas Eu Canto, começa mais cedo. Já a partir de 8 de fevereiro, em parceria com 25 instituições da cidade, ela vai promover mostras individuais e performances no Pavilhão da Bienal, expandindo também seus eventos para galerias e museus.

Segundo a direção da Bienal, “essas mostras oferecem ao público uma oportunidade para construir leituras aprofundadas de artistas que participam da grande coletiva que ocupa o Pavilhão da Bienal a partir de setembro”. “Todos os artistas exibidos nas instituições parceiras também estarão presentes no Pavilhão da Bienal a partir de setembro, mas a experiência do encontro com suas obras por parte dos visitantes, em cada um dos casos, será imensamente diferente. E é nessa multiplicidade de relações possíveis e em constante transformação que esta edição da Bienal encontra um de seus norteadores centrais”, afirma Jacopo Crivelli Visconti, curador geral desta edição.

Entre as atrações desta edição está uma individual do pintor italiano Giorgio Morandi (1890–1964) em diálogo com obras de artistas contemporâneos inspiradas em seu trabalho, que será realizada em agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil. No mesmo mês, o Instituto de Arte Contemporânea (IAC) promove uma retrospectiva do pintor paraibano Antonio Dias (1944-2018), que viveu e morreu no Rio de Janeiro, tendo um papel essencial dentro do movimento da Nova Figuração brasileira na década de 1960.

Também em agosto o Instituto Moreira Salles apresenta uma exposição dedicada a Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Com curadoria de Hélio Menezes e Raquel Barreto, a exposição revê a trajetória e obra da escritora reconhecida pelo comovente Quarto de Despejo (1960).

O Instituto Tomie Ohtake vai promover no segundo semestre a primeira exposição individual em uma instituição brasileira de um dos maiores pintores figurativos norte-americanos vivos, Alex Katz, que completou 70 anos de carreira com uma obra singular.

Outra retrospectiva, desta vez dedicada à artista neoconcreta Lygia Pape (1927-2004) será aberta em agosto pelo Itaú Cultural. Também em agosto será montada uma exposição retrospectiva de Regina Silveira. Silveira no Museu de Arte Contemporânea da USP.

O Sesc Pompeia Ampla promove em setembro a exposição de um dos mais importantes artistas chilenos contemporâneos, o artista, arquiteto e cineasta, Alfredo Jaar.

No Pavilhão da Bienal serão realizadas exposições e performances de Léon Ferrari, Hélio Oiticica, Ximena Garrido-Lecca e Neo Muyanga. A programação da Bienal com outras instituições está repleta de performances, entre elas as dos artistas, Jota Mombaça e Trajal Harrell.