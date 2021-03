Prefeitura antecipa inscrições para programa de fomento à cultura

A Secretaria de Cultura de São Paulo anunciou nesta sexta (5) que as inscrições para o Promac 2021 (Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais) vão começar a partir das 9h da próxima segunda, 8. O Promac é uma lei de incentivo municipal que permite que os contribuintes destinem parte do ISS e do IPTU para os projetos culturais.

O lançamento antecipado do edital faz parte do Plano de Amparo à Cultura, lançado em fevereiro com o objetivo de amortecer um pouco os impactos da pandemia no setor cultural, considerado como um dos mais afetados nos últimos 12 meses.

O total de recursos que podem ser captados pelos projetos é de até R$ 30 milhões, o dobro do que o programa teve em 2018, na sua primeira edição. Podem ser contemplados projetos de custo até R$ 600 mil em 22 linguagens culturais e artísticas, como teatro, dança, música, hip hop, cultura popular, artes visuais e patrimônio histórico. Mais informações e o edital estão no site do programa.