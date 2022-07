'Portinari para Todos': Exposição no MIS Experience é prorrogada

Exposição dedica à obra de Candido Portinari foi prorrogada e continuará em cartaz até o fim de julho, dia 31, no MIS Experience, em São Paulo. Portinari para Todos conta com projeção de obras como Mestiço (1934), Cangaceiro (1951), Guerra e Paz (1952), destacando as cores usadas pelo pintor e temas que ele retratou, como crianças, futebol e o sacro.

A exposição de cunho interativo é uma verdadeira imersão na obra de Candido Portinari. Nela, o público pode se sentir um verdadeiro artista. “Você poderá pegar um pincel e passá-lo sobre os painéis do Portinari e, ao fazer isso, aparecerá o que existe por trás de cada detalhe”, contou o curador Marcello Dantas ao Estadão na época do lançamento da mostra. Assim, disse ele, “em cada um dos momentos, descobrem-se os personagens que estavam ali dentro, como Tiradentes, o carrasco, Marília de Dirceu, ou cada um dos inconfidentes, e outros momentos”.

Para crianças

Paralelo à mostra imersiva, o local mantém ainda o Quintal de Portinari, que é dedicado ao público infantil, e também foi prorrogado até fim de julho, para aproveitar bem as férias da garotada. Neste espaço, os pequenos podem se divertir com as instalações interativas, que conta com recursos tecnológicos para recriar brincadeiras de infância que foram retratadas por Portinari.

SERVIÇO

Portinari para Todos

Data: Até 31/07/2022

Horário: terça a sexta-feira e domingo, das 10h às 17h | sábado e feriado, das 10h às 18h

Ingressos: terça-feira gratuito (retirada na bilheteria - sujeito a lotação) | quarta a sexta-feira R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | sábado, domingo e feriado R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia)

Local: MIS Experience - Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca - São Paulo/SP Formato: Presencial

Quintal do Portinari

Data: até 31/7/2022

Horário: terça a sexta e domingo, das 10h30 às 15h30 (fecha às 16h30); sábado e feriados, das 10h30 às 16h30 (fecha às 17h30)

Ingressos: gratuito de terça a sexta-feira; sábado, domingo e feriado: inteira R$45 / meia R$27,50

Promoção: 50% de desconto na compra conjunta de ingressos do 'Portinari para todos' e vice-versa; gratuidade para crianças de até 7 anos incompletos

MIS Experience - Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca - São Paulo. - Site oficial: www.portinariparatodos.com.br