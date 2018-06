Pinturas sobre migração atribuídas a Banksy aparecem em Paris

PARIS - Banksy aproveitou paredes de Paris para pintar murais sobre a imigração - um ato político do grafiteiro, realizado no momento em que governos se desentendem sobre a maneira de tratar as pessoas que fogem para a Europa.

Acredita-se que as obras começaram a aparecer já na última quarta-feira, designada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial do Refugiado, e algumas já foram vandalizadas.

Um mural em uma rua do norte de Paris onde imigrantes dormem ao relento mostra uma menina negra pichando o desenho de um papel de parede rosa sobre uma suástica. Mais tarde a imagem foi adulterada para fazer parecer que ela desenha o próprio símbolo nazista.

Outros trazem marcas registradas do artista britânico, como uma ratazana familiar em outras obras suas, neste caso voando pelo ar em uma rolha de uma garrafa de champanhe.

Um agente de relações públicas que trabalhou com Banksy anteriormente não respondeu a pedidos de comentário.

Banksy, cuja identidade real é desconhecida, é famoso por seus grafites em ambientes externos, inclusive na barreira de Israel na Cisjordânia e na Disneylândia, onde pintou uma figura em tamanho real de um detido da Baía de Guantánamo.

As obras de Banksy, outrora um grafiteiro de pouco renome da cidade inglesa de Bristol, vêm se tornando cada vez mais valiosas. As autoridades francesas colocaram uma capa de proteção sobre sua pintura de Steve Jobs, fundador da Apple, como um refugiado em um campo de imigrantes de Calais em 2015.