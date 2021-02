Pintura de Van Gogh será exibida pela primeira vez em mais de cem anos

Uma pintura de Vincent Van Gogh que retrata uma cena em uma rua de Paris será exibida ao público pela primeira vez depois de passar mais de um século a portas fechadas na coleção particular de uma família francesa.

A obra, pintada por Van Gogh em 1887 enquanto ele morava com o irmão, Theo, na capital da França, será exibida pela casa de leilões Sotheby's em Amsterdã, Hong Kong e Paris, e leiloada no mês que vem.

Leia Também Livro mostra como a formação religiosa de Van Gogh interferiu em sua experiência artística

A casa de leilões estimou o preço da obra de arte entre 5 milhões e 8 milhões de euros.

Intitulada Uma Cena de Rua em Montmartre, a pintura mostra um homem e uma mulher passeando de braços dados ao longo de uma cerca com um moinho de vento ao fundo.

A obra é parte de uma série de cenas que Van Gogh produziu em Montmartre, distrito em uma colina de Paris hoje dominado pela igreja de Sacré Coeur.

Quando o artista estava lá, a igreja estava em construção e a área era uma colcha de retalhos de campos, casas e moinhos de vento no extremo da cidade, e começava a atrair a boemia artística com seus aluguéis baratos.

A Sotheby's disse que a pintura foi vista em catálogos, mas que jamais foi mostrada ao público, e não identificou o proprietário atual.

A casa ainda disse em um comunicado que muito poucas pinturas do período Montmartre de Van Gogh continuam com donos particulares. "O aparecimento de uma obra deste calibre no mercado, e de uma série tão emblemática, é indubitavelmente um grande acontecimento", disse o comunicado.