Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa têm desconto em combo de ingressos

O Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado oferecem um combo de ingressos por R$ 30 a partir deste sábado, 11. Com isso, quem visitar no mesmo dia as duas instituições, separadas por apenas 50m de distância, terá um desconto de 25% no valor original.

A promoção é válida somente para ingressos comprados pela internet. "Recomenda-se que o visitante defina qual museu deseja visitar primeiro e emita o ingresso com o horário marcado para este; depois da primeira visita, é só atravessar a rua e mostrar o mesmo ingresso no outro museu. As duas visitas têm que ser feitas no mesmo dia", informa comunicado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Como o Museu da Língua Portuguesa fecha às segundas e a Pinacoteca às terças, o combo, que não é cumulativo com outros descontos ou benefícios, pode ser usada às quartas, quintas, sextas e domingos, uma vez que aos sábados a entrada já é gratuita.

É possível comprar os ingressos acessando o site da Pinacoteca ou o site do Museu da Língua Portuguesa.

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz s/n - Luz - São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A (em frente à Pinacoteca)

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet.

Pinacoteca de São Paulo

Praça da Luz, 2.

(11) 3324-1000

De quarta a segunda, das 10h às 18h.

Ingressos com horário marcado e vendas pelo site da Pinacoteca

Aos sábados, a entrada é gratuita mas deve ser reservada com antecedência pelo site.