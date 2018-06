Pinacoteca de São Paulo vai ganhar novo prédio para arte contemporânea

A Pinacoteca do Estado de São Paulo anunciou oficialmente a aquisição de um novo prédio, que será dedicado às artes contemporâneas. A informação foi oficialmente confirmada pela Secretaria da Cultura estadual na quarta-feira, 13.

O novo espaço, já chamado de Pina Contemporânea, fica localizado a 50 metros do edifício da Pinacoteca no Parque da Luz, na Avenida Tiradentes e esquina com a Rua Ribeiro de Lima. O terreno também fica nos arredores do Parque da Luz e sediou, até 2014, o Grupo Escolar Prudente de Moraes, que hoje ocupa novas instalações no mesmo bairro. O prédio agora será formalmente cedido pelo Governo do Estado de São Paulo ao museu.

Este será o terceiro edifício da instituição. Além do prédio no Parque da Luz, no antigo Liceu de Artes e Ofícios, um outro espaço, a Estação Pinacoteca, divide a antiga sede da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana com o Memorial da Resistência, na Rua Mauá.

O novo prédio da Pina Contemporânea possui ao todo 6.908 m² e 3.190 metros de área construída, projetado originalmente Escritório Ramos de Azevedo, que também assina os outros dois edifícios do museu. O local sofreu um incêndio em 1930 e foi substituído em 1950 por um edifício projetado por Hélio Duarte, arquiteto modernista.

No segundo semestre de 2018, a Pinacoteca vai começar a convidar arquitetos para realizar o projeto de adequação do novo edifício. Um plano de captação de recursos para as obras deve ser feito apenas em 2019 e o museu ainda não estipulou uma data de abertura prevista.