Pesquisadores descobrem nova obra de Van Gogh

Especialistas holandeses confirmaram nesta terça-feira, 16, a descoberta de uma nova tela de Vicent Van Gogh, A Colina de Montmartre com a Pedreira (tradução livre de De heuvel van Montmartre met steengroeve), um desenho que o artista começou quando estudava na academia da Antuérpia e o finalizou em Paris, em março de 1886.

"A descoberta foi confirmada após uma extensa pesquisa realizada pelo Museu Van Gogh de estilo, técnica, materiais e procedência do que até agora era um desenho desconhecido da coleção da fundação Van Vlissingen Art", disse o museu em uma nota.

A obra, investigada desde 2013, foi apresentada no Museu Singer, em Laren, e estará exposta ao público até 6 de maio, junto a obras de Monet, Renoir e Picasso como parte de uma exposição de impressionistas, pós-impressionistas e expressionistas.

Como resultado desta descoberta, outro trabalho intitulado A Colina de Montmartre, também de 1886 e que antes tinha sido rejeitado como um verdadeiro Van Gogh, também pode ser atribuído a ele, segundo o comunicado do museu.

"Os dois desenhos são claramente feitos pela mesma mão e o estilo está relacionado com os desenhos modelo que Van Gogh fez pela primeira vez ena Antuérpia e depois no estúdio de Cormon em Paris", afirmou Teio Meedendorp, pesquisador principal do Museu Van Gogh.

Os materiais de desenho utilizados também são idênticos e os temas podem ser vinculados às pinturas que Van Gogh fez em Montmartre na primavera e no começo do verão, segundo Meedendorp.

O novo desenho apareceu no legado de Georgina Vermeer, que o comprou em 1917 e conhecia o famoso pintor, ainda que o trabalho desapareceu durante anos até que seu neto o recuperou, em 2013.

Desde 1970, quando foi feito o último catálogo de Van Gogh, foram descobertos nove desenhos e sete pinturas do artista holandês.