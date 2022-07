PerifaCon 2022: Evento geek da periferia democratiza acesso à cultura nerd

A PerifaCon 2022 acontece gratuitamente neste domingo, 31, na Fábrica de Cultura da Brasilândia. O evento é uma iniciativa para democratizar o acesso à cultura nerd e promover o trabalho de amantes do universo.

Evento é considerado a primeira convenção de cultura geek da favela. Além de levar esse universo para as periferias, o evento também contribui para o acesso de artistas e amantes de quadrinhos, desenhos e cultura pop em geral às marcas e grandes produtoras. “Essa retomada também é um movimento para reafirmar nosso compromisso com a democratização da cultura nerd, geek e de favela”, afirma Andreza Delgado, uma das organizadoras do evento, em nota.

A programação da segunda edição da PerifaCon inclui painéis, exposições de artistas, debates, Arena Gamer, concurso de cosplay e shows de Bivolt, Febem e Rincon Sapiência. Grandes nomes do ramo como Globoplay, Warner Bros., Maurício de Sousa Produções (MSP), Copa Studio (Irmão do Jorel) e Chatrone (Menino Maluquinho) apoiam o evento e marcam presença nos painéis.

Para entrar no evento, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 com, pelo menos, duas doses e o uso de máscaras é obrigatório. A PerifaCon será transmitida ao vivo pelo perfil oficial da conferência no TikTok.