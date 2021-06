Perdido por 200 anos, quadro de Fragonard é vendido por R$ 45 milhões

Um quadro do pintor francês Jean-Honoré ​Fragonard (1732-1806), Filósofo lendo, que ficou desaparecido durante 200 anos, foi vendido neste sábado, 26, por 7,68 milhões de euros (cerca de R$ 45,23 milhões) na cidade de Epernay, informou a casa de leilões.

A tela oval, de 45,8 cm x 57 cm e pintada entre 1768 e 1770, abriu com um preço inicial de 1,2 milhões de euros na casa “Leilões de Champanhe” e fechou no valor de 6,3 milhões, preço que subiu para 7,68 milhões com a comissão de compra (22%). O comprador foi um colecionador particular.

A obra pertenceu por um tempo ao miniaturista Pierre Adolphe Hall, amigo de Fragonard. Em seguida, foi perdida por 200 anos, até que um especialista, Antoine Petit, a redescobriu durante um inventário de herança.

Um desenho de Henri Matisse, que passou anos em um armário sem que seu dono imaginasse seu valor, também foi leiloado neste sábado, pela quantia de 263 mil dólares, em Manosque, sul da França, anunciou o hotel Ivoire.

A identidade do comprador deste desenho a carvão de 1938, assinado pelo artista, representando o "Retrato de Hélène Mercier, Princesa Galitzine, sentada", não foi divulgada. A obra foi avaliada em 358 mil dólares.