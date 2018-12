Os registros da cidade e da memória na mostra 'Horizontes Internos'

A cidade de São Paulo, com suas várias facetas, serve de tema para a exposição Horizontes Internos – Fotografias, que está em cartaz no Museu Lasar Segall, com entrada gratuita. A curadoria tem a assinatura de Vera d’Hora, que selecionou as imagens feitas pelas fotógrafa Marcia Gadioli, Rosa Esteves e Vera Albuquerque. E a curadora explica que “o tema surgiu da observação do trabalho das três fotógrafas, que escolheram como assunto construções da cidade de São Paulo, de outras cidades e Estados e mesmo de fora do País. A fotografia delas, no entanto, apesar de focar a arquitetura, não é documental”. “É a vivência pessoal desses espaços que contagia a poética das três fotógrafas”, conta.

As 60 fotografias selecionadas, que ocupam a sala Oscar Klabin Segall, se relacionam entre si por terem como temática a questão urbana e a memória. No caso da fotógrafa Marcia Gadioli, as imagens levam o público a um passeio pelo bairro do Tatuapé, exibindo as mais variadas mudanças que ocorrem em suas ruas e prédios, mas ela registra também a destruição de um sobrado em outro bairro paulistano, o da Vila Mariana. Trata-se de uma fotógrafa expondo seu olhar sobre essas transformações em áreas urbanas e o que isso significa para os moradores.

Com um olhar mais intimista e pessoal, Rosa Esteves expõe imagens de experiências suas de infância, puxando pelas memórias que ficaram e marcaram. Assim, a fotógrafa exibe o que a curadora chama de caleidoscópios oníricos que subvertem a realidade, pois sua produção faz com que suas imagens diminuam as distâncias entre lugares diferentes.

Terceira profissional da exposição, a fotógrafa Vera Albuquerque tem em seu currículo a produção do making off de A cidade e suas histórias do Arte/Cidade, de 1997, em que trabalha no registro de espaços abandonados da antiga Fábrica Matarazzo, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, e também do Moinho Central, na Barra Funda. A ideia foi registrar esses locais antes das intervenções artísticas. Dessa forma, fotografou como realmente eram esses pontos de São Paulo, conhecidos por fazem parte da história fabril do País.

Vera d’Horta explica melhor o trabalho dessas três profissionais, e começa pela da obra de Maria Gadioli. “Ela fotografou interiores de casas do Tatuapé, bairro de sua infância. Essas casas estão sendo demolidas para darem lugar a espigões, condomínios verticais que ‘traem’ sua memória de uma infância em contato direto com o cimento do chão, com a visão dos azulejos coloridos que cobriam banheiros e cozinhas, com o tato e o olfato habituado à madeira seca dos portões”.

Com relação a Rosa Esteves, que expõe a série A casa de minha tia, afirma que “ela fotografa construções cuja estética soturna a transporta para a antiga casa de uma tia que viveu 34 anos internada como louca. Em uma mesma fotografia ela pode juntar o jardim do Hospital Matarazzo com uma velha casa do Brás, ou a Casa da Memória Italiana de Ribeirão Preto com cenas de Buenos Aires”.

Por fim, destaca que Vera Albuquerque fotografou as ruínas das Indústrias Matarazzo e do Moinho Central, espaços onde, em 1997, aconteceram as instalações do projeto Arte/Cidade. Ela mostra o mato recuperando o espaço que o homem ocupou na época da São Paulo fabril. Caminhando por entre esses restos de construção ela vai narrando uma outra história, feita de poesia. Ela fotografa o interior da chaminé das indústrias e a transforma em uma lente especial que conduz ao espaço vazio onde o fotógrafo está e não está.

HORIZONTES INTERNOS – FOTOGRAFIAS

Museu Lasar Segall. Rua Berta, 111, tel. 2159-0400. De 4ª a 2ª, das 11h às 19h. Grátis.