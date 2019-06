Obras de Candido Portinari ganham retrospectiva inédita e gratuita online

O espaço virtual é privilegiado para reunir obras de artes visuais simplesmente porque não depende do espaço. O Google Arts & Culture tem entendido bem isso e a iniciativa mais recente é a nova retrospectiva de Candido Portinari na plataforma. Segundo o Google, são mais de 5 mil obras digitalizadas e outros 15 mil documentos e cartas do artista, distribuídos em vinte exposições virtuais.

A coleção está disponível, gratuitamente, no link: g.co/portinari e também no aplicativo Google Arts & Culture para dispositivos móveis.

A empresa explica que a coleção Portinari: Pintor do Povo é resultado de uma colaboração entre museus e instituições culturais liderada pelo Projeto Portinari. Estão disponíveis, on-line, todas as obras do pintor, incluindo documentos e fotografias, cartas históricas, uma visita em realidade virtual à casa do artista e vários detalhes de pinturas e esboços de Portinari.

A coleção tem 10 imagens capturadas em "altíssima resolução (gigapixel)" pela ferramenta Art Camera, entre elas Mestiço (1934), Lavrador de Café (1934) e Café (1935).

As instituições culturais envolvidas no projeto são: Pinacoteca de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes, Fundação Ema Klabin, MASP, e Museus Castro Maya, além do Projeto Portinari.

Números da coleção Portinari: O Pintor do Povo

• 20 exposições virtuais, com curadoria de pesquisadores sobre o artista

• 10 quadros e painéis capturados pela Art Camera (Gigapixel)

• 5 mil obras de arte digitalizadas

• 15 mil documentos históricos, cartas e fotografias

• 6 instituições culturais