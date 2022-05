Obra 'Marilyn', de Andy Warhol, bate recorde e é vendida por R$ 1 bilhão

Reproduzida por vendedores de todo o mundo, a cópia do retrato de Marilyn Monroe estampou artigos populares no Brasil e se tornou conhecida até mesmo pelas novas gerações. Só que a imagem original está longe de ter um preço acessível. Pelo contrário, nesta seginda-feira, 9, foi leiloada em Nova York por US$ 195 milhões - mais de R$ 1 bilhão - e alcançou a marca da peça mais cara do século 20.

Apesar do valor elevado, bastou apenas quatro minutos para o atual proprietário ofertar um lance para adquirir a tela, conforme informações do jornal The New York Times. O comprador não teve a identidade revelada.

Considerada um dos principais ícones da arte do século 20, a pintura Andy Warhol integra uma série de retratos chamada "Shot Marilyn". Segundo a casa de leilões Christie's, a expectativa era de que a obra fosse vendida por US$ 200 milhões. Produzida em 1964, a obra superou o preço de "Mulheres de Argel", de Pablo Picasso, vendida por US$ 179, 4 milhões em 2015.

De acordo com a casa de leilões, os lucros da venda serão enviados para a Fundação Thomas e Doris Ammann Zurich, instituição que promove programas de saúde e educação para crianças de todo o mundo. A rodada de leilões segue pelas próximas duas semanas na Crhistie's e prevê testar o atual mercado de artigos de luxo da arte.