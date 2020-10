Obra de Klimt que ficou desaparecida por 22 anos será exposta na Itália

O famoso quadro do pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918) que ficou desaparecido por cerca de 22 anos, Retrato de Uma Senhora, será exposto na Galeria de Arte Moderna Ricci Oddi em Piacenza, na Itália, a partir do dia 28 de novembro. O local é o mesmo onde a pintura "desapareceu" em 1997.

A obra será exposta com destaque no museu e será protegida por uma caixa de segurança, segundo informaram nessa quinta-feira,15, os diretores da exposição.

Leia Também Polícia italiana acha obra de Klimt dentro de galeria na qual ela foi roubada

"O retorno para casa de Klimt é, na realidade, um início de percurso, não a primeira mostra. É o primeiro evento em que o quadro será apresentado sozinho, e mostra o débito que temos que compensar com a cidade que o adotou", disse o presidente da Galeria Ricci Oddi, Massimo Ferrari, durante a apresentação.

Após essa primeira exposição "solo", que segue até o dia 28 de março de 2021, a peça de arte será exposta em outras quatro etapas até 2022, para celebrar o aniversário do museu. Entre 28 de março e 11 de outubro, haverá uma segunda mostra para apresentar a relação de Klimt e de outros artistas mostrados na Galeria. A terceira mostrará a ligação entre o artista e a Itália (11/10/21 a 28/03/22) e a última apresentará Klimt como o maior artista da Secessão de Viena (28/03/22 a 11/10/22).

O quadro foi considerado um dos mais procurados do mundo após "desaparecer" da Galeria Ricci Oddi. No entanto, no fim de 2019, em 10 de dezembro, um jardineiro que fazia a manutenção do prédio descobriu a pintura escondida dentro de um alçapão protegido por uma porta de metal. A obra estava em uma parede, sem a moldura e dentro de um saco plástico.

Após um perícia técnica extensiva, a Promotoria de Piacenza confirmou a autenticidade da obra. Os agentes, que nunca descobriram quem roubou a peça, acreditam que os ladrões esconderam a pintura no local para buscar depois, mas por conta do alvoroço causado pelo roubo, desistiram de retornar.