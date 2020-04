Obra de Banksy ganha máscara facial contra o coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A obra de Banksy Garota com o Tímpano Perfurado foi atualizada para a era do coronavírus com a adição de uma máscara cirúrgica azul.

O mural, uma paródia de Moça com Brinco de Pérola do artista holandês Johannes Vermeer, mas com um alarme de segurança substituindo a pérola, foi pintado em um edifício na cidade de Bristol, no oeste da Inglaterra, em 2014.

Não se sabe se Banksy, cuja identidade é um segredo bem guardado, ou outra pessoa anexou a máscara facial de tecido à garota pintada.

O mural recém-adornado não apareceu na página de Banksy no Instagram, onde ele geralmente publica imagens de seu trabalho.

A pandemia de Covid-19 já inspirou o artista. Ele revelou uma cena de seus ratos de estêncil característicos correndo descontroladamente no banheiro, e não nas ruas, na semana passada, refletindo as determinações do governo britânico para ficar em casa.

“Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa”, comentou ao lado das fotos.