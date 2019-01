Obra de Banksy em homenagem às vítimas do Bataclan é roubada

PARIS — Um representante da Justiça de Paris disse que a polícia está investigando o roubo de um trabalho do artista britânico Banksy, pintado como tributo às vítimas do ataque terrorista ao Bataclan em 2015.

A obra, uma imagem preta representando uma pessoa em luto, tinha sido feito numa porta de emergência do Bataclan. Foi roubada na semana passada.

Representantes do Bataclan disseram no Twitter: "O trabalho de Banksy, um símbolo de saudades e pertencimento a todos: locais, parisienses, cidadãos do mundo, foi tomado de nós".

Noventa pessoas foram mortas no Bataclan em 13 de novembro de 2015, quando extremistas islâmicos invadiram o espaço de shows, um dos vários alvos daquela noite em que 130 pessoas morreram.