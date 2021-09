NFTs de Freddie Mercury são leiloadas para instituição de combate à aids

Quatro obras de arte de tokens não-fungíveis (NFT) inspiradas no ex-vocalista da banda Queen Freddie Mercury estão sendo leiloadas para uma instituição de caridade para lembrar o que seria o 75º aniversário do cantor.

Três NFTs mostram o vocalista, e a quarta é um retrato surreal de um piano de cauda branco com uma coroa na banqueta cercado por um lago de peixes dourados.

Os trabalhos dos artistas Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland e MBSJQ serão vendidos em um leilão cronometrado no mercado de arte digital SuperRare durante 75 horas a partir de 20 de setembro, informaram os organizadores.

A renda irá para o Mercury Phoenix Trust, uma instituição de caridade para pessoas com aids fundada por Brian May e Roger Taylor, membros do Queen, e pelo empresário da banda, Jim Beach, em homenagem ao cantor.

O mercado de NFTs - critpomoedas que são registros de propriedade de um item digital, como uma imagem ou vídeo, baseados em blockchain - está em disparada, mas céticos alertam para uma bolha.

"Freddie Mercury deixou um recado criativo muito simples ao mundo ao morrer: 'vocês podem fazer o que quiserem com meu trabalho, só não me tornem chato'", disseram a SuperRare e o Mercury Phoenix Trust em um comunicado conjunto nesta quinta-feira.

Freddie, que estudou arte gráfica e design, teria feito 75 anos em 5 de setembro. Ele morreu de pneumonia decorrente da aids em 1991.