Museus fecham as portas por causa do coronavírus

Devido à pandemia do coronavírus, os principais museus do mundo decidiram manter as portas fechadas devido aos riscos de transmissão da doença. Estabelecimentos na Europa, Estados Unidos e América do Sul anunciaram nesta sexta-feira que as atividades ficarão suspensas por tempo indeterminado .

O Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, ficará fechado "até nova ordem" devido à pandemia de coronavírus, anunciou sua administração nesta sexta-feira. "De acordo com as diretrizes do governo, o museu do Louvre fechará nesta sexta-feira, 13 de março, às 18h (14h de Brasília) até nova ordem", disse o museu em comunicado, acrescentando que duas exposições - "Albrecht Altdorfer" e "De Donatello a Michelangelo ", foram transferidas.

Veja outros museus que estão com as atividades suspensas:

Mas, as portas fechadas não impedem que o visitante entre e conheça os museus. A visita pode ser feita virtualmente, desde a segurança do lar e sem riscos de contágio. O Estado preparou uma lista com os principais museus do mundo que oferem a opção de tour virtual. Confira!

Visite os maiores museus do mundo sem risco de contágio