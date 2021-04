Museu do Território de Paraty debate aspectos históricos e culturais da cidade

O Museu do Território de Paraty, em parceria com a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, realiza nos dias 23 e 24 de abril o "Programa Zé Kleber 2021". Serão quatro encontros virtuais, que vão tratar de aspectos históricos e da produção cultural de Paraty no contexto atual.

Com curadoria de Nena Gama, paratiense, fundadora da Eco TV e ex-secretária de turismo da cidade, as mesas serão transmitidas gratuitamente pelo YouTube da Flip e do Museu do Território. "Os encontros oferecem um panorama histórico da cidade, mas também colocam em evidência o trabalho das novas gerações, além de refletirem as relações estabelecidas nos espaços de uso coletivo, sejam eles físicos ou virtuais", explica Mauro Munhoz, diretor artístico do Museu do Território.

O encontro será aberto na sexta-feira, 23, às 16h, com a mesa "Teatro em Paraty", que traz as jovens Bianca Paraty e Wanessa Malvar, fundadoras da Companhia Biwã. Em seguida, às 19h, acontece a mesa "Beco do Propósito", na qual duas gerações conversam sobre a história de Paraty tendo como ponto de partida o Beco do Propósito, local simbólico para as festas religiosas e populares na cidade.

No sábado, 24, às 16h, acontece a mesa "Literatura em Paraty", que terá a presença dos escritores Elisa Pereira e Pedro Libânio. E, para fechar o ciclo, às 19h, acontece a mesa "Eco TV", na qual Lia Capovilla, Renato Padovani e Nena Gama falam sobre a experiência singular no Brasil do canal de televisão educativo e comunitário que foi baseado em Paraty.