Museu da Sociedade Hispânica em NY expõe obras do século 15 ao 18

Holland Cotter, The New York Times

O Museu e Biblioteca da Sociedade Hispânica, fundado em 1904, é uma das joias culturais de Nova York e, recentemente, um de seus mistérios. Sediada em um enclave das belas artes chamado Audubon Terrace, com vista ao rio Hudson em Washington Heights, as paredes de sua galeria são famosas por serem preenchidas com pinturas de Goya, Velázquez e Zurbáran. Mas a instituição ficou fechada para visitação pública por cerca de cinco anos.

Rumores se espalharam; pessoas se preocuparam. Localizado fora da arte mainstream, a sociedade é conhecida pela dificuldade em conseguir tráfego de pedestres. Além disso, o termo "hispânico", o qual era considerado por seu fundador, Archer M. Huntington, primeiramente como "ibérico", mudou significantemente em escopo e significado nas décadas recentes. Dado tudo isso, a instituição poderia esperar sobreviver economica e politicamente?

Leia Também Nova York comemora reabertura do Metropolitan Museum

Aparentemente, sim. A sociedade planeja se reerguer por completo e voltar a funcionar após uma reforma interna, a ser completada em 2022. E no presente, está encenando um tipo de reabertura suave com uma maravilhosa prévia de exposição de esculturas históricas da Espanha e da América falante de espanhol em seu lar em Washington Heights, e um levantamento de material de arquivo no Grolier Club em Upper East Side.

A exposição de esculturas, chamada Gilded Figures: Wood and Clay Made Flesh (Figuras Douradas: Madeira e Argila Feita de Carne, em tradução livre), é um de encher os olhos com duas dúzias de trabalhos religiosos - sete feitos por mulheres - datados entre os séculos 15 e 18, todos brilhantemente coloridos e, à exceção de um, pertencentes ao acervo da sociedade. A Itália foi a fonte estilística para a maior parte deste trabalho; muitos artistas espanhóis foram aprendizes lá. Mas a arte católica romana desenvolvida na Espanha, e posteriormente passada para, ou imposta, nas Américas, foi, formal e emocionalmente, um mundo prórpio, um mundo pouco conhecido pelos principais museus.

Gilded Figures: Wood and Clay Made Flesh

Em exposição até 9 de janeiro de 2022

Hispanic Society Museum & Library, 613 W. 155th St., Nova York, Estados Unidos. +1 212-926-2234. Site: hispanicsociety.org