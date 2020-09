Museu da Língua Portuguesa terá gestão da entidade IDB Brasil

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado escolheu, por meio de chamamento público, o IDB Brasil para assumir a gestão do Museu da Lígua Portuguesa a partir de 2020 até 2025.

O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte também administra o Museu do Futebol, desde 2008 e o Museu da Língua Portuguesa desde 2012. Em reforma por conta do incêndia sofrido em 2015, o MLP tinha previsão de reabertura neste mês, antes da pandemia, para a comemoração do bicentenário da Independência.

A direção técnica do MLP será da museóloga e historiadora Marília Bonas, que já dirigiu outras instituições museológicas paulistas, como o Museu do Café, em Santos, o Museu da Imigração e o Memorial da Resistência.