Museu da Imigração realiza exposição sobre avós italianos

O Museu da Imigração de São Paulo inaugurou no sábado, 5, uma exposição temporária sobre os avós e avôs italianos que chegaram ao Brasil nas décadas de 1950 e 1960.

Batizada Nonni di São Paulo, a mostra reúne 50 depoimentos de imigrantes, entre 70 e 90 anos de idade, sobre o começo de suas vidas em terras brasileiras, bem como suas conquistas.

Leia Também Masp exibe sua rara coleção de Degas

Os testemunhos foram coletados por Oliviero Pluviano, jornalista italiano radicado no Brasil, com o objetivo de registrar as trajetórias e compor um mosaico da imigração para o Brasil. A ideia é formar um painel de integração entre a Itália e São Paulo.

Entre os personagens, os visitantes poderão conhecer Lisena Montanaro, uma das "Mães de São Vito", que embarcou para o Brasil em 1955, dois dias depois de completar 18 anos, e Bruna e Giorgio Maschietto, ambos originários da região do baixo Vêneto e que chegaram ao território brasileiro em 1955 e 1953, respectivamente.

Inicialmente, a exposição seria lançada em março deste ano, mas precisou ser adiada em virtude do fechamento da instituição como medida preventiva contra o novo coronavírus Sars-CoV-2.

Com curadoria do ProAC e do Consulado Geral da Itália em São Paulo, a mostra poderá ser prestigiada de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h (horário local).

Os ingressos para visitar o Museu da Imigração podem ser adquiridos antecipadamente pelo site ticket 360 ou pessoalmente na bilheteria, que funciona até às 16h.

Serviço:

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 - Moóca - São Paulo

Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia)