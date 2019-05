Mural de Banksy 'de seis dígitos' é transferido para galeria no País de Gales

Um mural de Banksy que retrata uma criança se divertindo com o que parece ser neve, mas na verdade são cinzas de uma lixeira em chamas próxima foi transferido de uma garagem para um museu de arte em planejamento na cidade galesa de Port Talbot.

O galerista britânico John Brandler comprou Season’s Greetings do esquivo artista de rua por uma “soma de seis dígitos” em janeiro. A obra apareceu no muro de uma garagem de blocos de concreto do País de Gales antes do Natal.

De um lado, ela mostra um menino usando roupas de inverno e com os braços estendidos para tentar pegar o que parecem flocos de neve com a língua – mas quando vista do outro ângulo do muro, a imagem mostra que a “neve” na verdade são cinzas de um incêndio em uma lixeira industrial.

Imagens de televisão mostraram um guindaste colocando a obra embrulhada em um caminhão, que depois a levou lentamente a um edifício de Port Talbot, que tem uma das maiores siderúrgicas do mundo. Brandler diz que pretende transformar o local em um museu internacional de arte de rua.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o mural chegando em segurança ao edifício e sendo exposto. Sorridente, Brandler acenou com os polegares e declarou: “Conseguimos, está bom”.

Banksy, que mantém sua identidade em segredo, é conhecido por sua arte de rua politizada, que já decorou muros de várias cidades.