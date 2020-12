Mural de Banksy de mulher espirrando faz dono adiar plano de venda de imóvel

Um mural de Bansky que mostra uma mulher espirrando apareceu em uma casa situada no final daquela que se diz ser a rua mais íngreme da Inglaterra, na cidade de Bristol, o berço do misterioso artista de rua.

Banksy, cuja identidade verdadeira é um segredo guardado cuidadosamente, publicou fotos da obra em sua conta oficial de Instagram com o comentário "Atchim!!"

O mural, que mostra a dentadura, a bolsa de mão e a bengala da mulher voando longe por causa da força do espirro, está na lateral de uma casa no cruzamento de Vale Street e Park Street, localizadas na área de Totterdown da cidade do oeste inglês. Na cena, o espirro pintado parece demolir as casas vizinhas.

Vale Street tem um gradiente de 22 graus, e os moradores realizam uma competição de rolagem de ovo na ladeira na Páscoa.

Mas este mural acabou atrasando um pouco os planos do proprietário de vender o imóvel, que agora tem essa pintura na parede.

A imprensa britânica informou que os proprietários adiaram a venda porque o trabalho de Banksy poderia elevar o preço. No entanto, em declarações à estação da BBC, Nick Makin, filho dos proprietários, negou a intenção de parar a venda: “Claro que aumenta o valor da casa, e temos de parar para pensar, mas não muda a decisão inicial”, disse.