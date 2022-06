Mostra retrata o trajeto de refugiados até o Brasil

Mulheres em foco

A exposição Mulheres artistas: nos salões e em toda parte apresenta 30 pinturas feitas por pintoras modernista, sobretudo na primeira metade do século 20 – muitas nem chegaram a se tornar conhecidas, em função do preconceito da época. Entre as artistas que fazem parte da mostra, que tem curadoria de Ana Paula Cavalcanti Simioni, estão Anita Malfatti, Aurélia Rubião, Bellá Paes Leme, Dorothy Bastos, Regina Liberalli Laemmert, Salma Mogames, Sinhá d’Amora e Yvone Visconti Cavalleiro.

Inauguração: sáb. (4). 2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. Arte132. Av. Juriti, 132, Moema. Grátis. Até 30/7.

Aos que chegam

A mostra Acolhidos: o percurso da Venezuela à integração no Brasil reúne 120 fotografias assinadas pelo fotógrafo italiano Antonello Veneri. As imagens foram feitas em diferentes cidades brasileiras e lançam um olhar mais humano para a questão dos imigrantes e refugiados.

2ª a 6ª, 8h/20h; sáb. e dom., 10h/18h. Edifício Banco do Brasil (Torre Matarazzo). Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Grátis. Até 26/6.

A luta de um povo

Memórias do Futuro: Cidadania Negra, Anti Racismo e Resistência apresenta, por meio de fotos, jornais, cartazes e documentos, mais de um século de luta da população negra por direitos no estado de São Paulo. A curadoria é do sociólogo e escritor Mário Augusto Medeiros da Silva.

Inauguração: sáb. (4). 4ª a 2ª, 10h/18h. Memorial da Resistência de São Paulo. Lgo. General Osório, 66, Santa Ifigênia. Grátis (contribuição voluntária R$ 20/R$50).

Cãezinhos

A exposição imersiva Nós e os Cães – A arte da amizade sem igual explora, com a ajuda da tecnologia, da interação e da ciência, a relação entre homens e os cães. Entre os conteúdos que os visitantes terão acessos, estão vídeos e animações que contam como ocorreu a domesticação canina, uma brincadeira na qual é possível adivinhar a raça dos animais e um balão que “viaja” por mostrar como essa relação se dá ao redor do mundo.

Inauguração: 4ª (8). 3ª a 6ª, 12h/20h; sáb., 10h/22; dom., 12h/20h. Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente. R$ 30.

Design colecionável

A Made, Mercado Arte e Design, volta a ocorrer depois de um hiato de dois anos por conta da pandemia. Com o tema Como Uma Onda, inspirado pela preservação do meio ambiente, a feira terá peças de Lina Bo Bardi, Sérgio Rodrigues e Janete Costa e de nomes do design contemporâneo, como Cris Bertolucci, Júlia Krantz, Juliana Vasconsellos, Murilo Weitz, Calu Fontes e Carol Gay. O projeto expográfico é assinado pelo arquiteto Álvaro Razuk.

Hoje (3) e sáb. (4), 13h/20h30; dom. (5), 11h/18h. Pavilhão Pacaembu. Complexo Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/n°, Pacaembu. R$ 50.