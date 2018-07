Mostra relembra fotos marcantes de 2017

Pelo 13.º ano, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo, a Arfoc, realiza a sua Mostra Anual de Fotojornalismo, que seleciona as imagens mais marcantes do ano anterior na imprensa paulista. O Estado está presente entre as 80 fotos selecionadas, de 56 fotojornalistas, que estarão expostas ao público no saguão do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, a partir desta segunda-feira, 9.

A curadoria de Fernando Bizerra Jr., correspondente da agência EFE no Brasil, e de Paulo Whitaker, da agência Reuters, fez a seleção a partir de 500 imagens inscritas. “A ideia é abranger todos os temas”, explica Paulo sobre a diversidade de fotos, que passam por temas políticos, cotidianos e culturais. “Como o ano foi bem conturbado, a seleção foi fácil.”

Os temas políticos dominaram os noticiários e são lembrados na mostra com três registros do Estado. O fotojornalista Hélvio Romero captou o olhar do então prefeito de São Paulo, João Dória Jr., ao então governador do Estado, Geraldo Alckmin, além de uma pose do deputado Jair Bolsonaro numa entrevista coletiva em novembro.

Já Alex Silva fotografou o exato momento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva põe a língua para fora, ao passar pela barreira policial a caminho do seu primeiro depoimento ao juiz Sergio Moro, já como réu, na 13.ª Vara Federal em Curitiba. “Observei a barreira e percebi que essa seria a foto”, relembra o fotojornalista, que aguardava Lula em meio a outros fotógrafos, militantes do PT e seguranças do ex-presidente. “Fiz uma sequência e fui feliz em registrar a língua de fora.”

O Estado também participa da mostra para além da política. Em outubro de 2017, J.F. Diório fotografou o ex-Beatle Paul McCartney em sua passagem por São Paulo com a turnê One on One. Já Werther Santana registrou o jogador Neymar antes de perder um gol na partida do Brasil contra a Bolívia, também em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

MOSTRA DE FOTOJORNALISMO

Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2073. Tel. 3257-3991. 2ª a 6ª, 7h às 22h. Sáb. e dom., 10h às 22h.

Gratuito. Até 29/7.