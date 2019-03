Mostra em Florença revela possível escultura de Leonardo da Vinci

Uma suposta escultura de autoria de Leonardo da Vinci foi revelada em uma exposição em Florença, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A peça, que seria a única escultura remanescente do mestre renascentista de acordo com os curadores da mostra Verrocchio: Master of Leonardo, foi intitulada The Virgin with the Laughing Child (A Virgem com uma Criança Sorridente).

Da Vinci foi autor de diversas obras tridimensionais, incluindo um cavalo gigante, mas nenhuma dessas peças havia sobrevivido ao tempo ou sido identificada até agora.

A escultura, que data de 1472, de acordo com os curadores, está em exibição no Palazzo Strozzi, em Florença.

Produzida quando o artista tinha entre 19 e 20 anos e era um aprendiz de Verrocchio, a peça estava no acervo do museu Victoria & Albert desde 1858, mas sua autoria era atribuída a Antonio Rossellino.