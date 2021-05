Morre o fotógrafo German Lorca, aos 98 anos

Pioneiro da fotografia experimental no Brasil e veterano do histórico Foto Cine Clube Bandeirante, o fotógrafo German Lorca morreu neste sábado, 5, em São Paulo. Ele tinha 98 anos.

Nascido em São Paulo, nos arredores do Largo da Concórdia, no Braz, em 1922, ele se formou em ciências contábeis, mas fez história na fotografia. Em 1949, passou a integrar o icônico Foto Cine Clube Bandeirante. São dessa época fotografias que se tornaram célebres como Malandragem (1949), À Procura de Emprego (1951) e Apartamentos (1952). Em 1954, ele foi o fotógrafo oficial das comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo.

German Lorca retratou a cidade, as cenas da vida cotidiana, e, ao mesmo tempo, ele se dedicou à fotografia de publicidade. Atuante até o fim, German Lorca fazia exposições anualmente. Em 2016, o MoMa comprou algumas de suas fotos para seu acervo.

Nome central da fotografia brasileira do século 20, German Lorca contava que buscou a fotografia para registrar os momentos com os filhos. Ele ainda atuava como contador quando se interessou pela arte, e foi quando entrou para o Foto Cine Clube Bandeirante que tudo ganhou novas proporções. A partir deste momento, começou a fazer trabalhos como fotógrafo para jornais e para a publicidade. Vijou o mundo, e dos países que tinha vontade de conhecer só não foi ao Japão.

Em suas fotografias, vemos registros de pessoas, lugares, arquitetura, e, em entrevista ao Estadão em 2016, ele disse: “Sempre gostei de gente, da vida. O trabalho do fotógrafo não é só bater a chapa, tem uma parte de sociologia, mostrar a vida.”