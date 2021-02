Morre o criador do touro de Wall Street

The New York Times, O Estado de S. Paulo

O artista que esculpiu o touro de bronze de Wall Street, o italiano Arturo di Modica, morreu na sexta-feira à noite em sua cidade natal, na Sicília, aos 80 anos. O autor da icônica escultura viveu por 40 anos em Nova York e estava muito doente.

Ele se instalou na cidade em 1973, abrindo um estúdio nas vizinhanças do Soho. Com a ajuda de amigos o artista instalou a escultura do touro no centro financeiro da cidade sem permissão, na noite de 16 de dezembro de 1989. Ele gastou US$ 350 mil de seu dinheiro para comprar mais de três toneladas de bronze e fundir a obra de arte.