Morre o americano Chuck Close, pioneiro do fotorrealismo

O pintor e fotógrafo americano Chuck Close, famoso por sua pintura fotorrealística, morreu nesta quinta-feira, aos 81 anos, informou a imprensa americana. Seu advogado confirmou a morte ao jornal New York Times.

Nascido em 1940, no estado de Washington, Close se tornou famoso por seus retratos gigantes ou autorretratos, alguns compostos por milhares de pinturas pequenas mas intrincadas que serviam como pixels. Entre os retratados estão personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, o compositor Philip Glass e a lenda do rock Lou Reed.

Com exposições em grandes museus, como MoMA e Guggenheim, suas obras também enfeitaram o metrô de Nova York. Foi um dos artistas mais renomados da última metade do século passado, e que continuou a pintar mesmo depois de uma artéria espinhal em 1988 o colapso o deixou gravemente incapacitado.

Em 2017, várias mulheres relataram à imprensa americana que Close, que estava em cadeira de rodas, pedia a elas que se despissem, aproximava-se delas de forma imprópria o fazia comentários inadequados quando as mesmas visitavam seu estúdio. Após as denúncias, a Galeria Nacional de Arte de Washington cancelou uma exposição de sua obra, mas outros museus ao redor do mundo continuaram exibindo suas enormes pinturas.

Close negou as acusações, que surgiram em meio a uma onda de denúncias de má conduta sexual em vários setores da sociedade americana.