Morre Mort Walker, o criador do Recruta Zero

Mort Walker, o criador da tirinha Recruta Zero, que começou a circular nos anos 1950 e é publicada no Caderno 2, morreu neste sábado, aos 94 anos, em Stamford (Connecticut), Estados Unidos. A causa da morte foi pneumonia, segundo noticiou o jornal The Washington Post.

Recruta Zero, sua criação mais popular, retrata um exército de soldados sem muito talento e até mesmo preguiçosos, como Zero, num acampamento militar. Zero, que é o protagonista da série, está sempre com os olhos escondidos sob o quepe ou o capacete.

A série atingiu 200 milhões de leitores por meio de mais de 1.800 jornais que a republicaram em cerca de 50 países. Segundo dois colaboradores de Walker, a tirinha não será descontinuada.