Monet imersivo: Duas exposições em SP levam visitante para dentro da obra do impressionista

Claude Monet é tema de duas exposições imersivas em São Paulo, ainda em 2022: Monet à Beira D’Água, no Parque Villa Lobos, e Monet Le Rêve, em Alphaville.

Leia Também Mostra imersiva do pintor impressionista Renoir é aberta em São Paulo

Monet à Beira D’Água será inaugurada em outubro, mas os ingressos para a mostra imersiva começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 25, ao meio-dia. A entrada custa a partir de R$ 30.

Numa grande tenda de 4 mil m² montada no Parque Villa Lobos, serão projetadas 285 obras de Claude Monet (1840-1926), um dos maiores artistas do Impressionismo. Foram escolhidas obras que tratam da relação de Monet com a água num “espetáculo de “luz, cor, música e formas projetadas no chão e nas paredes e criando uma experiência multissensorial em 360º”.

Monet à BeiraD’Água já passou pelo Rio de Janeiro e será aberta em São Paulo no dia 21 de outubro. Nela, o visitante poderá ver paisagens com água, margens de rios, lagos e mares em sequências de animações digitais 2D e 3D, formando oito narrativas audiovisuais. São elas: Uma Viagem de Trem, Campos e Moinhos, O Mar e a Luz, Horizonte Nevado, Um Passeio pelo Lago, Arquitetura do Tempo, Paisagens en Vert e Flores de Tinta.

Já a exposição Monet: Le Rêve será menor. Com inauguração no dia 1º de setembro, ela vai apresentar mais de 150 obras expostas em composições audiovisuais espalhadas em 8 ambientes somando 1.600 m². Os organizadores prometem “um mergulho” nos principais quadros de Monet.

Outro impressionista que acaba de ganhar exposição imersiva em São Paulo é Renoir. A mostra Renoir - A Beleza da Vida está em cartaz no shopping Pátio Paulista.

Ingressos para as exposições imersivas na obra de Monet

Monet à Beira D’Água

A partir de 21 de outubro de 2022, das 10h às 21h15

Duração: 65 minutos, aproximadamente

Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.365)

Ingressos a partir de R$30

Monet Le Rêve

A partir de 1º de setembro, diariamente, das 10h às 22h

Espaço Rise (Al. Rio Negro, 650, Alphaville)

Ingressos de R$ 70 a R$ 210