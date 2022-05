'Mona Lisa', obra de Da Vinci, sofre ataque de visitante no Louvre

Um dos quadros mais famosos do mundo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, sofreu um ataque de um visitante. Segundo informações do jornal El País, o homem teria jogado algo como uma torta na icônica obra, que fica exposta no Museu do Louvre, em Paris.

De acordo com visitantes que estavam no local no momento do ato, a polícia autuou e expulsou rapidamente o autor do ataque. O jornal revelou ainda que a obra não sofreu danos, pois a Mona Lisa fica protegida por vidros.

Os funcionários do Louvre fizeram a limpeza do local de forma rápida, o que foi registrado em vários vídeos pelo público presente.