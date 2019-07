MIS inicia ciclo de debates ‘Björk Talks’, que discute a obra da cantora islandesa

Em razão da exposição Björk Digital, que se encerra no mês de agosto, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove um ciclo de debates sobre a obra da cantora islandesa Björk. O evento acontece entre esta quarta-feira, 31, e sábado, 3. Entre os convidados, estão Zeca Camargo, Sarah Oliveira e Alice Caymmi.

O primeiro encontro será dedicado à carreira musical de Björk, do final da década de 1980 até a atualidade, e a influência que ela gerou no mundo da música. No segundo debate, a discussão será voltada ao universo da moda. Por último, o ciclo abordará a relação entre Björk e tecnologia.

No sábado, 3, o MIS exibirá o filme Dançando no Escuro, de Lars Von Trier, que traz Björk no papel da protagonista Selma. O longa venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Cannes; Björk ganhou o de melhor atriz.

Björk Talks

MIS - Museu da Imagem e do Som.

Av. Europa, 158. 31/7,1 a 3/8. 19h. Gratuito.