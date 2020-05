MIS faz live com elenco de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ para comemorar 50 anos

Uma live irá reunir parte do elenco do Castelo Rá-Tim-Bum na sexta-feira, 29, como parte das comemorações do aniversário de 50 anos do Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. No mesmo dia a mostra Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição será disponibilizada na internet com um tour virtual em 360 graus.

A exposição, que ocorreu entre 2014 e 2015, é a mais visitada em toda a história do museu: foram 410 mil visitantes apresentados à história de um dos mais famosos programas televisivos do País, e a mostra recriou cenários, objetos e personagens da produção. Exibido pela TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum completou 20 anos no ano de lançamento da mostra.

O objetivo da transmissão, que ocorrerá às 20h, é realizar um bate-papo virtual com parte do elenco do programa, incluindo os atores Pascoal da Conceição, que interpretou o Dr. Abobrinha, e Angela Dip, que viveu a personagem Penélope. André Sturm, que foi curador da exposição e ex-diretor do MIS, irá mediar a conversa.

A iniciativa faz parte do projeto #MISEMCASA, que busca trazer conteúdos em diferentes formatos para orientar e entreter a população em meio ao período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Para acessar a live e ter acesso a outros conteúdos da iniciativa, clique aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais