Metropolitan Museum de Nova York só vai reabrir em agosto

O Metropolitan Museum of Art planeja abrir suas portas no dia 29 de agosto, depois de mais de cinco meses fechado por causa da pandemia do coronavírus, disse um porta-voz do museu de Nova York.

Se tudo correr bem com as fases do plano de reabertura de Nova York, os museus poderão voltar a funcionar no dia 20 de julho - na quarta e última fase do plano de reabertura. O Met marcou a data para um pouco mais adiante, com alguns funcionários voltando algumas semanas antes para preparar tudo, disse o porta-voz.

"A segurança dos nossos funcionários e visitantes continua sendo nossa maior preocupação", disse Daniel Weiss, o presidente do museu, em um comunicado. "Estamos esperando avidamente a nossa reabertura porque, talvez agora mais do que nunca, o museu pode servir como um lembrete do poder do espírito humano e da capacidade da arte de trazer conforto, inspirar resiliência e nos ajudar a nos entendermos melhor, bem como o mundo ao nosso redor", ele disse.

O Met Cloisters, em Washington Heights, deve abrir um pouco depois do museu principal, mas ainda não há uma data marcada.

O Met Breuer não será reaberto - o Met já previa entregar o espaço, que pertence ao Whitney Museum of American Art, para o Frick Collection em julho. A última apresentação do Met lá foi Gerhard Richter: Painting After All, que ficou em cartaz por apenas 9 dias em março. O museu tinha tentado encontrar um jeito de reabrir, disse o porta-voz, mas a logística não funcionou. A New-York Historical Society está planejando abrir uma exibição ao ar livre chamada Hope Wanted: New York City Under Quarantine, no dia 14 de agosto, e abrir totalmente o espaço no Dia do Trabalho, 11 de setembro.

Como muitos outros museus, o Met tem passado por tensão financeira desde que fechou as portas no dia 13 de março. Em abril, anunciou a demissão de 80 pessoas. No que diz respeito aos planos de reabertura, há uma divisão entre os museus e as organizações artísticas. Enquanto muitos teatros, companhias de dança e orquestras se resignaram a recomeçar apenas em 2021, museus tendem a se sentir mais confortáveis em reabrir mais cedo porque é mais fácil garantir o distanciamento entre as pessoas com seguranças monitoramento a movimentação dos visitantes.

O Met vai retomar as atividades com Making The Met, 1870-2020, uma exposição para celebrar os seus 150 anos, e com Jacob Lawrence: The American Struggle, com obras do pintor modernista.