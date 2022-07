Memorial da América Latina recebe Bienal Internacional de Graffiti a partir desta quarta

O Memorial da América Latina receberá a partir desta quarta, 13 de julho, a 5ª Bienal Internacional de Graffiti. A exposição transformará a Galeria Marta Traba em uma vitrine para a diversidade de técnicas e estilos da arte urbana. O evento acontece até o dia 7 de agosto, sempre de terça a domingo.

Para comemorar 10 anos da Bienal do Grafitti, foram convidados cerca de 60 artistas do Brasil e do mundo, destacando a importância da cena de street art e do grafite na contemporaneidade. A curadoria da mostra é de Binho Ribeiro, um dos precursores da arte de rua no Brasil e criador da Graffiti Fine Art.

A abertura da exposição será nesta quarta, a partir das 16h, e contará com apresentações do grupo Matéria Rima, referência há mais de 20 anos no hip-hop, que promoverá uma experiência de realidade virtual com Science Lab, inspirando novos formatos nas artes visuais.

Além das próprias obras na exposição, a Bienal oferecerá atividades gratuitas como oficinas, mostra de filmes educativos, mesas de diálogo e performances. Mais informações podem ser encontradas na conta da Graffiti Fine Art no Instagram: @graffitifineart