Mattel é impedida de vender Barbie de Frida Kahlo no México

Um juiz proibiu a venda da Barbie de Frida Kahlo no México, ao reconhecer a família da célebre pintora como única detentora de seus direitos de imagem, informou nesta quinta-feira um dos advogados do caso.

A decisão tem aplicação imediata no México, mas a indústria americana de brinquedos Mattel ainda pode apelar.

A família de Frida Kahlo informou que aguardará a decisão final da justiça para iniciar uma ação semelhante nos Estados Unidos.

No mês passado, a Mattel apresentou nas vésperas do Dia Internacional da Mulher a coleção de bonecas Mulheres que Inspiram, incluindo Kahlo.

++ Família de Frida Kahlo briga por direitos de boneca Barbie

A Mattel fez um acordo com a Frida Kahlo Corporation, fundada pela família da pintora com a empresa Casablanca Distributors, com a qual os parentes romperam relações posteriormente.

Em sua decisão, o juiz ordena a Mattel e aos distribuidores que "se abstenham de realizar qualquer ato tendente a utilizar a marca, imagem ou obra de Frida Kahlo".