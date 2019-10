Masp terá show de Anitta em festa beneficente; ingressos custam a partir de 700 reais

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) vai servir de palco para a funkeira Anitta no dia 6 de novembro. Convidada para ser a atração especial da festa beneficente feita todo ano pela organização, a cantora abriu mão de seu cachê para apoiar a causa - como já fizeram também Gilberto Gil, Marisa Monte, Daniela Mercury e Ivete Sangalo em edições anteriores.

Os ingressos custam a partir de 700 reais e quem optar por esse valor poderá curtir, além do show, a participação da DJ Marina Diniz e a festa open bar.

A outra opção de valor é para quem pode contribuir com um pouco mais: por 3.800 reais, o visitante poderá degustar ainda um jantar exclusivo assinado pela chef Neka Menna Barreto, conhecida por sua gastronomia natural e inventiva. Como nos outros anos, todos os recursos arrecadados com a festa serão revertidos em projetos essenciais para o museu.

A entrada será pela Rua Carlos Comenale e o show ocorrerá no segundo subsolo. A venda dos ingressos já começou no site oficial do evento.