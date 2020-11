Masp terá exposição de Degas em dezembro

O Masp - Museu de Arte de São Paulo vai abrir, no dia 4 de dezembro, exposição com obras de Degas, que reúne o conjunto completo de bronzes pertencente ao museu e que não era exibido ao público há 14 anos. Ao todo, são 76 no total, sendo 73 bronzes, dois desenhos e uma pintura.

Com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, e de Fernando Oliva, curador na instituição, a mostra poderá ser apreciada tendo em contraste imagens da artista brasileira Sofia Borges. Exposição está inserida no ciclo das histórias da dança.

Apenas outros três museus no mundo possuem essa coleção completa de esculturas, o Glyptotek de Copenhague, o Metropolitan de Nova York e o Musée d’Orsay Paris.

O público que for ao museu começará vendo a escultura Bailarina de Catorze Anos (1880), obra mais icônica de Edgar Degas (1834-1917), que terá sua importância artística reforçada com as releituras de Sofia Borges, que produziu fotografias em grande escala a partir das esculturas.

Na programação do Masp, está prevista, para dia 18 de dezembro, a abertura da exposição Beatriz Milhazes: Avenida Paulista.

Para visitar o museu é necessário fazer agendamento online, inclusive para as terças gratuitas, pelo link masp.org.br/ingressos

SERVIÇO

DEGAS - 4 de dezembro de 2020 a 1º de agosto de 2021

Masp. Avenida Paulista, 1.578, São Paulo. Telefone: (11) 3149-5959

Horários: terça, das 10h às 20h (entrada até 19h30), quarta a sexta, das 13h às 19h (entrada até 18h30); sábado e domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30); fechado às segundas. Agendamento online obrigatório, inclusive para as terças gratuitas.

Ingressos: R$ 45.

Entrada gratuita às terças-feiras e, até 30/12, também às quartas-feiras. Veja todos os cuidados que o museu adotou para receber o público de forma segura e as novas regras de visitação em masp.org.br/visitasegura

Amigo Masp tem acesso ilimitado todos os dias em que o museu está aberto mediante agendamento de data e horário no site do museu.

Estudantes, professores e maiores de 60 anos pagam R$ 22 (meia-entrada). Menores de 11 anos de idade não pagam ingresso, assim como pessoas com deficiência física com um acompanhante.

Acessível a pessoas com deficiência física, ar condicionado, classificação livre.