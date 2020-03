Masp, MAM, Pinacoteca e outros museus paulistas fecham por causa do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A partir destas segundam 16, e terça, 17, o Museu de Arte de São Paulo - Masp, o Museu de Arte Moderna - MAM, a Pinacoteca, o MAB/Faap, Museu de Arte Sacra fecham suas portas para seguir as recomendações internacionais de controle à epidemia de coronavírus.

Abaixo comunicado oficial do Masp

No contexto de escalada do COVID-19 no Brasil e seguindo as recomendações do Governo do Estado de São Paulo, a partir do dia 17.3, terça-feira, o MASP estará fechado para visitação por tempo indeterminado, visando preservar a saúde e segurança de seus visitantes e colaboradores.

As exposições "Hélio Oiticica: a dança na minha experiência", "Trisha Brown: coreografar a vida" e "Sala de vídeo: Babette Mangolte", que abririam dia 20.3, serão adiadas até o museu retomar suas atividades.

Abaixo comunicado oficial do MAM

O Museu de Arte Moderna de São Paulo preza pela segurança, bem-estar e saúde do público, de seus colaboradores e da sociedade como um todo. Tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e seguindo a orientação dos órgãos de saúde além da determinação do Governo do Estado de São Paulo, o MAM ficará fechado por tempo indeterminado. Essa medida preventiva é uma forma do museu colaborar para reduzir as possibilidades de contaminação e uma iniciativa para garantir a segurança de nossa comunidade. Estamos acompanhando as informações diariamente e manteremos o público informado sobre qualquer nova orientação.

Nosso espaço físico estará fechado, mas isso não significa que o museu não estará presente no dia a dia do público. Compartilharemos em nossas redes sociais e site uma programação online artística, cultural e educativa para todos e todas, aonde estiverem. Com o #MAMOnline convidamos o público a refletir, pesquisar, educar e se inspirar. Seguimos presentes, mesmo à distância.

Aqui, o comunicado da Pinacoteca, em suas redes sociais

Aqui, do MAB/Faap

Aqui, do Museu de Arte Sacra: