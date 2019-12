Masp começa preparativos de exposição do Van Gogh marcada para 2025

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) já está em pleno vapor com os preparativos da próxima exposição de Van Gogh, programada para entrar em exibição ao público apenas em 2025. A expectativa é que grandes obras do pintor holandês, como O Escolar (1888) e Noite Estrelada (1889), façam parte da mostra.

Um tempo tão grande de antecedência não é algo muito comum neste universo, no entanto, quando se fala de artistas da envergadura de Van Gogh, esse tipo de situação simplesmente pode acontecer, já que o processo de negociação para o empréstimo das obras pode se estender por alguns anos. Vale lembrar que ele tem quadros sob a curadoria do Museu de Arte Moderna (MoMa) de Nova York e do Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda.

Nesta futura exposição, o pintor holandês vai fazer parte do ciclo Histórias da Loucura, tema que irá pautar a programação do Masp em 2025. No entanto, informações como quais serão as obras expostas ou até mesmo quem são os outros artistas da programação, ainda não foram reveladas.

Outra dúvida que fica também é se a mostra, acompanhando a recente tendência do digital, vai apresentar alguma interatividade, como é o caso da Tarsila para Crianças no Farol Santander e da Leonardo DaVinci - 500 Anos de Um Gênio, que está em exibição no Museu da Imagem e do Som - MIS.

A última exposição de Van Gogh em São Paulo foi no Shopping Pátio Higienópolis, entre os meses de agosto a setembro deste ano. Na ocasião, os visitantes puderam vivenciar uma experiência imersiva nas obras do pintor, por meio de cenários feitos com os icônicos quadros Irises (1890), Amendoeira em Flor (1888 a 1890), Campo de Trigo com Corvo (1889) e, obviamente, A Noite Estrelada.