Marcelo Quintanilha e Mark Waid são confirmados para a CCXP

A Comic Con Experience anunciou nesta tarde nomes de peso para sua edição anual, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro. Em uma live, a organização do espaço Artist’s Valley confirmou o nome do quadrinista brasileiro Marcello Quintanilha, vencedor do Fauve D’Or 2022, o prêmio máximo do Festival de Angoulême, por seu trabalho em Escuta, Formosa Márcia (Veneta).

Premiada em vários festivais nacionais, a HQ de Quintanilha levou o prêmio considerado a Palma de Ouro da categoria. Na narrativa, o autor se debruça nas dores de uma mãe moradora de uma comunidade carioca que corre para salvar a filha do crime organizado.

Ainda no eixo nacional do Artist’s Valley, estão confirmados o quadrinista Leandro Assis e a roteirista Triscila Oliveira, dupla que criou a HQ Confinada (Todavia), sucesso nas redes sociais. O livro, que nasceu de tiras publicadas na internet durante a pandemia de covid-19, Confinada conta a história de Fran, uma influenciadora digital abastada, e Ju, uma empregada doméstica que começa a morar no trabalho. A convivência entre as duas é ilustrada com doses de humor, sarcasmo e crítica social.

De volta ao evento, o escritor norte-americano Mark Waid participou da CCXP em 2019. Célebre roteirista da DC Comics, Waid foi responsável por histórias de super-heróis, como The Flash, Capitão América, Quarteto Fantástico, entre outros. Waid começou na década de 1980 como roteirista no circuito independente de quadrinhos, há uma década arrematou um prêmio Eisner na categoria de melhor escritor, por Irredeemable, Incorruptible e Daredevil.

Nesta semana, o Artists’ Valley já havia anunciado em suas redes sociais os quadrinistas: Julian Totino Tedesco, Ana Koehler e Jim Cheung. Argentino, Julian é um capista célebre, já trabalhou para Marvel, DC Comics, Dark Horse, entre outros. Já a brasileira Ana Koehler, conhecida especialmente no mercado franco-belga, trabalhou com editoras como a Soleil Productions, a Fauvard e a DC. Atualmente, ela produz a história em quadrinhos Viaduto.Por fim, Jim é inglês e famoso por arcos de histórias da Marvel Comics como Avengers.

Até o dia 25 de maio, os artistas interessados em participar devem acessar o site do Artists’ Valley A inscrição será paga e passará por análise de uma curadoria. Após a inscrição, os artistas selecionados terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos ao lado de grandes nomes e como acontece todos os anos, os fãs podem esperar trabalhos que prezam pela maior diversidade com vários gêneros, incluindo aventura, charge, cartum, ficção científica, humor, infantil, juvenil, LGBTQI+, mangá, policial e suspense.